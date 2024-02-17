مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 اخرين في عملية إطلاق نار جنوب "إسرائيل"

واوضح المصدر العبري ذاته، ان حالة جريح خطيرة، وحالة اثنين آخرين متوسطة، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفيات كابلان في رحوفوت ومستشفى أسوتا في أسدود.

قتل 3 مستوطنین إسرائيلي وأصيب 3 اخرون بجروح بين متوسطة وخطيرة، خلال عملية إطلاق نار حدثت يوم الجمعة، شمال مدينة "كريات ملاخي" جنوبي الاراضي المحتلة؛ حسب ما اقرت به هيئة البث "الإسرائيلية".

واوضح المصدر العبري ذاته، ان حالة جريح خطيرة، وحالة اثنين آخرين متوسطة، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفيات كابلان في رحوفوت ومستشفى أسوتا في أسدود.

وزعمت الهيئة، أن "المهاجم وصل بسيارة إلى محطة للحافلات، وأطلق النار من مسدس وأطلق جندي كان هناك النار عليه ما أدى إلى مقتله".

ولم تفصح هيئة البث العبرية عن هوية المنفذ، لكنها اشارت بانه من سكان مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.