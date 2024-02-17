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السفارة الايرانية في ستوكهولم ترد على مزاعم الاعلام السويدي ضد ايران

وفي السياق ذاته، تم قبل نحو عامين طرد الشخصين المشار اليهما من السويد، بينما هذا التقرير التي غطته بعض الصحف وايضا التلفزيون السويدي، لم يعلن اسباب عدم الكشف عن هذا الخبر حتى الان.
رمز الخبر: ۶۹۰۱۸
تأريخ النشر: 15 February 2024

ردّت السفارة الايرانية في ستوكهولم، على بعض المزاعم التي طرحتها وسائل اعلام سويدية ضد الجمهورية الاسلامية.

وكتبت السفارة الايرانية عبر صفحتها الخاصة في الفضاء الافتراضي : هناك بعض وسائل اعلام سويدية التي تغض الطرف على مجازر الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، بينما طرحت قضايا وهمية وعارية عن الصحة حول الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك لحرف الراي العام السويدي.

وفي وقت سابق ادعت وحدة الاخبار التابعة لإذاعة السويد (كوت) عبر تقرير لها، ان "ايران تواجه الاتهام فيما يخص التخطيط لقيام عميلين سريين لها، قبل نحو 3 اعوام، لقتل عدد من اليهود السويديين"؛ على حد زعم الاذاعة.

وفي السياق ذاته، تم قبل نحو عامين طرد الشخصين المشار اليهما من السويد، بينما هذا التقرير التي غطته بعض الصحف وايضا التلفزيون السويدي، لم يعلن اسباب عدم الكشف عن هذا الخبر حتى الان.

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