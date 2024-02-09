يذكر بأن شركة "صدرا" تمتلك مصانع ومعدات بحرية في بوشهر ومازندران، وتقدم خدمات ضرورية وواسعة النطاق في الخليج الفارسي وبحر قزوين.

تم البدء في بناء السفينة التجارية الثانية التي تبلغ حمولتها 3500 طن في مازندران بحضور محافظ مازندران والمدير التنفيذي لشركة خطوط الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة من مديري المحافظات في شركة "صدرا بهشهر" الايرانية.

وفي حفل اطلاق بناء السفينة التجارية الثانية بسعة 3500 طن اليوم الثلاثاء في مازندران من قبل شركة صدرا بهشهر الايرانية، قال المدير التنفيذي لشركة خطوط الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا مدرس خیاباني :"نحن نتطلع إلى تفعيل الممر الشمالي الجنوبي، الذي قمنا بزيادة عدد الغواصات فيه بنسبة 30%، ونأمل أنه مع تسليم الغواصات، سيتم إضافة غواصتين الى المجموعة كل عام."

واعلن مدرس خياباني انه تم اليوم افتتاح خط إنتاج بناء االغواصات من فئة قزوين، وأصبحت المعرفة التقنية محلية في شركة صدرا بهشهر الايرانية الامر الذي يساعد في تسريع بناء الغواصات.

وتابع مدرس خياباني، انه على الرغم من انه يتم استيراد جزء من معدات هذه الغواصات، الا ان المهم هو المعرفة المتوفرة لدى المتخصصين والمهندسين والمديرين في هذه الشركة.

واشار الى تطوير التجارة في منطقة بحر قزوين وقال ستكون الجمهورية الاسلامية الايرانية هي القوة الملاحية الأولى في المنطقة .

سفينة تجارية بسعة 3500 طن قيد البناء في مازندران

يشار الى ان أنشطة شركة الصناعات البحرية الإيرانية (صدرا) في مازندران تشتمل على بناء وانتاج الغواصات التي تحتاجها مازندران، تصليح وإعادة بناء السفن الأجنبية، التخطيط لبرامج تنمية التجارة البحرية في بحر قزوين، إنشاء دورات متخصصة ذات صلة في جامعتين تقنيتين بالمحافظة ودراسات جدية لإنشاء مدرسة ثانوية متخصصة لاستقطاب طلاب من المرحلة الثانوية وتدريبهم في مجال الصناعات البحرية.

وعليه فإذا تحققت هذه الانشطة، يمكن أن تخلق مستقبلا مشرقا وديناميكيا لهذه الشركة والصناعات البحرية في مازندران.

يذكر بأن شركة "صدرا" تمتلك مصانع ومعدات بحرية في بوشهر ومازندران، وتقدم خدمات ضرورية وواسعة النطاق في الخليج الفارسي وبحر قزوين.

ومع الجهود المتواصلة لتحسين مستوى التكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير الدولية، فقد نجحت هذه الشركة في عام 1997 في الحصول على شهادة الأيزو 9001 في مجالات تصميم وبناء وتركيب منشآت النفط والغاز البحرية، وبناء السفن، وبناء محطات النفط والموانئ، حماية السواحل والجسور.

كما حصلت بعد ذلك على الشهادات الدولية ISO 9001:2008 وISO 14001:2004 وOHSAS 18001:2007.

ومازالت حاليا تتابع عملية التطوير بالإضافة الى مجال البنية التحتية في قطاعات البرمجيات والأعمال والتعليم بجدية أكبر من ذي قبل.