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استهداف خط إمداد الاحتلال وسط قطاع غزة وتدمير آليات له في خان يونس

وأقرّ "الجيش" الإسرائيلي، أمس، بمقتل جندي من قوات الاحتياط في كتيبة الهندسة "8170"، التابعة للواء "جفعاتي"، ليلة الخميس، في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة، جنوبي قطاع غزة.
رمز الخبر: ۶۸۹۰۶
تأريخ النشر: 28 January 2024

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا"، بقذيفة "الياسين 105"، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسّام مشاهد عن استهداف مجاهديها آليات الاحتلال في محاور المدينة.

ونشرت "القسّام" مشاهد عن عدد من الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، التي سيطر عليها مجاهدوها، في مدينة غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف جنود الاحتلال وآلياته في محاور التصدي للتقدم، جنوبي غربي مدينة خان يونس وغربيها، بوابل من قذائف "الهاون".

وغربي المدينة أيضاً، استهدفت سرايا القدس دبابة "ميركافا" وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف الـ"R P G".

أما في وسط قطاع غزة، وتحديداً شرقي مخيم المغازي، فتمّ استهداف خط إمداد وسير آليات الاحتلال برشقة صاروخية وقذائف "الهاون".

من جانبها، أكدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لكتائب المجاهدين، استهداف مجاهديها تموضعاً لجنود إسرائيليين، غربي بيت لاهيا، شمالي القطاع، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ونشرت كتائب المجاهدين مشاهد توثّق استهدافها طائرةً مسيّرةً إسرائيليةً من نوع "Sky Racing"، بصاروخ "أرض - جو"، في بيت لاهيا.

وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدفها آليةً إسرائيليةً بقذيفة "R P G "، وذلك خلال اشتباكات في حي الأمل وبطن السمين في خان يونس.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أكدت كتائب القسّام استهدافها ناقلة جند إسرائيليةً بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل، بينما استهدفت سرايا القدس القوات الإسرائيلية في محيط موقع "أبو صفية" العسكري بقذائف "الهاون"، شرقي المغازي.

وواصلت سرايا القدس قصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، واستهدفت "سديروت" و"نيرعام" برشقات صاروخية.

واول أمس الجمعة، أوقعت كتائب القسّام عدداً من جنود الاحتلال في كمينٍ محكَم شمالي غربي مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، بحيث أغلقت فتحة أحد الأنفاق على 7 جنودٍ إسرائيليين، ثم فجّرت فتحته بعبوّة "رعدية" مضادة للأفراد، موقعة الجنود بين قتيلٍ وجريح.

يُذكَر أنّ "القسّام" نفّذت في المغازي أيضاً عمليةً مركّبةً ونوعيةً قبل 4 أيام، أدت إلى مقتل 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً.

وأقرّ "الجيش" الإسرائيلي، أمس، بمقتل جندي من قوات الاحتياط في كتيبة الهندسة "8170"، التابعة للواء "جفعاتي"، ليلة الخميس، في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة، جنوبي قطاع غزة.

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