مسؤول امني يتحدث عن تفاصيل مقتل 9 باكستانيين جنوب شرقي البلاد

وختم مرحمتي بالقول : ان الاجهزة القضائية والاستخباراتية والامنية بمحافظة سيستان وبلوشستان، سترد بحزم على العناصر التي تسعى لزعزعة امن في المحافظة.

قدم مساعد محافظ سيستان وبلوسشتان (جنوب شرق ايران) للشؤون الامنية والامن الداخلي "علي رضا مرحمتي"، قدم شرحا فيما يخص الحادث الكارثي الذي وقع صباح اليوم السبت بمنطقة سيركان في مدينة سراوان التابعة لهذه المحافظة، مصرحا : ان قوات الشرطة هرعت الى مكان الحادث الذي راح ضحيته 9 من الرعايا الباكستانيين، واصابة 3 اخرين؛ حسب نتائج التحقيقات.

واضاف "مرحمتي" في تصريح لمراسل "ارنا" مساء اليوم : وفقا لإفادات المصابين في هذا الحادث، فقد توجه 3 مسلحون الى مكان اقامتهم، وفتحوا النار على هؤلاء الاجانب؛ حيث قتلوا 9 واصابوا 3 منهم، ومن ثم لاذوا بالفرار.

وادان قائد قوى الامن الداخلي، هذا العمل الارهابي، قائلا : انني اعرب عن تعاطفي مع عائلات الضحايا والشعب الباكستاني؛ ومؤكدا بان التحقيق جار للكشف على مزيد من التفاصيل وتحديد هوية جميع المتورطين فيه.

وختم مرحمتي بالقول : ان الاجهزة القضائية والاستخباراتية والامنية بمحافظة سيستان وبلوشستان، سترد بحزم على العناصر التي تسعى لزعزعة امن في المحافظة.