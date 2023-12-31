النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۴مشاهدات
‍ پ

العميد قاآني: المقاومة الفلسطينية نفذت عملياتها بتخطيطها وقرارها

وأكد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري لقادة الكيان الصهيوني: أنتم تغتالون الشهيد رضي موسوي لأنكم لم تتمكنوا من تحقيق أي شيء في ساحة المعركة في غزة ولن تُستدرج إيران إلى مخططاتكم.
رمز الخبر: ۶۸۶۸۸
تأريخ النشر: 30 December 2023

أكد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري أن المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار لعملياتها وقال: المقاومة الفلسطينية بدأت العمليات بقرارها والخطة التي أعدتها بنفسها.

وقال العميد إسماعيل قاآني، مساء الجمعة، في مراسم احياء ذكرى الشهيد حسين بورجعفري، المرافق الشخصي للشهيد القائد قاسم سليماني، قائلا إن المقاومة في جميع أنحاء المنطقة اليوم لها هيكليتها المستقلة والمناسبة.

واضاف إن فصائل المقاومة تنمو خطوة بخطوة، واليوم كل فصائل جبهة المقاومة على المستوى الإقليمي هي صاحبة القرار ولا تتلقى الاوامر من اي جهة.

وتابع قائلا: انه وبسبب الجرائم الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، قامت المقاومة الفلسطينية بتخطيط وتنفيذ كل عملياتها بنفسها مرحلة بمرحلة بافضل صورة ممكنة.

وأكد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري لقادة الكيان الصهيوني: أنتم تغتالون الشهيد رضي موسوي لأنكم لم تتمكنوا من تحقيق أي شيء في ساحة المعركة في غزة ولن تُستدرج إيران إلى مخططاتكم.

واضاف: ماذا حقق الكيان الصهيوني وأميركا منذ بداية الحرب؟ كل مهارتهم هي فقط قتل النساء والأطفال الأبرياء.

وقال للأميركيين: إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فإن المقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانباً وسترد عليكم بطريقة مختلفة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
العميد قاآني: المقاومة الفلسطينية نفذت عملياتها بتخطيطها وقرارها
الولايات المتحدة شريك لاسرائيل في حرب الإبادة بغزة
الحرس الثوري ينفي استشهاد 11 مستشارا له في قصف مطار دمشق
مسيرة حاشدة و وقفات تضامنية في اليمن نصرة للشعب الفلسطيني
السيد رضي كان من اكثر القادة تاثيرا في جبهة المقاومة
وزير الخارجية : عملية "طوفان الاقصى" تبعث على فخر المقاومة الفلسطينية
الرئيس الكوبي: حان الوقت لإنهاء همجية إسرائيل بحق الفلسطينيين
تنفيذ حكم الاعدام في ايران بحق 4 مخربين على صلة بجهاز الموساد