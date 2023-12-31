العميد قاآني: المقاومة الفلسطينية نفذت عملياتها بتخطيطها وقرارها

وأكد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري لقادة الكيان الصهيوني: أنتم تغتالون الشهيد رضي موسوي لأنكم لم تتمكنوا من تحقيق أي شيء في ساحة المعركة في غزة ولن تُستدرج إيران إلى مخططاتكم.

أكد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري أن المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار لعملياتها وقال: المقاومة الفلسطينية بدأت العمليات بقرارها والخطة التي أعدتها بنفسها.

وقال العميد إسماعيل قاآني، مساء الجمعة، في مراسم احياء ذكرى الشهيد حسين بورجعفري، المرافق الشخصي للشهيد القائد قاسم سليماني، قائلا إن المقاومة في جميع أنحاء المنطقة اليوم لها هيكليتها المستقلة والمناسبة.

واضاف إن فصائل المقاومة تنمو خطوة بخطوة، واليوم كل فصائل جبهة المقاومة على المستوى الإقليمي هي صاحبة القرار ولا تتلقى الاوامر من اي جهة.

وتابع قائلا: انه وبسبب الجرائم الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، قامت المقاومة الفلسطينية بتخطيط وتنفيذ كل عملياتها بنفسها مرحلة بمرحلة بافضل صورة ممكنة.

وأكد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري لقادة الكيان الصهيوني: أنتم تغتالون الشهيد رضي موسوي لأنكم لم تتمكنوا من تحقيق أي شيء في ساحة المعركة في غزة ولن تُستدرج إيران إلى مخططاتكم.

واضاف: ماذا حقق الكيان الصهيوني وأميركا منذ بداية الحرب؟ كل مهارتهم هي فقط قتل النساء والأطفال الأبرياء.

وقال للأميركيين: إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فإن المقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانباً وسترد عليكم بطريقة مختلفة.