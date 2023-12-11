إيران تنتج دواء "سيكلوفوسفاميد" المضاد للسرطان القابل للحقن

يستخدم هذا الدواء المضاد للسرطان عن طريق الحقن في علاج المرضى الذين يعانون من العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الدم والمبيض والثدي والعين.

تمکنت شركة معرفية إيرانية من إنتاج عقار "سيكلوفوسفاميد" المضاد للسرطان وهو القابل للحقن، لأول مرة في إيران.

ولأول مرة في البلاد، ازيح الستار اليوم الجمعة، عن إنتاج عقار "سيكلوفوسفاميد" المضاد للسرطان وهو القابل للحقن في محافظة البرز بحضور نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.

وأشار رئيس حدیقة البرز للعلوم والتكنولوجيا "مهدي عباسي" في حفل إزاحة الستار عن هذا الدواء إلى آثار الدواء الجديد في علاج مجموعة واسعة من أنواع السرطان.

وقال: يستخدم هذا الدواء المضاد للسرطان عن طريق الحقن في علاج المرضى الذين يعانون من العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الدم والمبيض والثدي والعين.

وصرح: الیوم، تتم تلبية 100% من احتياجات البلاد من هذا الدواء من خلال الاستيراد وأضاف: مع إنتاج هذا العقار بكميات كبيرة، ليست هناك حاجة لاستيراد هذا الدواء، وسيتم حل مشكلة علاج المرضى.