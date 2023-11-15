إيران من الدول الرائدة في جراحة استبدال المفاصل

أن ظروف جراحة استبدال المفاصل في ايران ليست أقل شأنا من المعايير العالم الى ان علم جراحة الورك متقدم للغاية، بحيث ان مراكز استبدال مفصل الورك تعتمد بروتوكولات خاصة تسمح للجراحين إجراء هذه الجراحة بأقل قدر من المخاطر على المريض.

صرح الأستاذ المساعد بجامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية "افشين طاهري اعظم" بأن ظروف جراحة استبدال المفاصل في ايران متساوية أو حتى أكثر تقدما من العديد من الدول المتقدمة في العالم وعلى أعلى مستوى من الجودة العالمية.

وقال الدكتور طاهري اعظم في مقابلة مع ارنا ،أن ظروف جراحة استبدال المفاصل في ايران ليست أقل شأنا من المعايير العالم الى ان علم جراحة الورك متقدم للغاية، بحيث ان مراكز استبدال مفصل الورك تعتمد بروتوكولات خاصة تسمح للجراحين إجراء هذه الجراحة بأقل قدر من المخاطر على المريض.

وعن عملية جراحة استبدال مفصل الورك، افاد طاهري اعظم بأنه عادة ما يسير مرضى هذه الجراحة في اليوم التالي للعملية ويخرجون من المستشفى بأقل قدر من المشاكل او المخاطر، وبطبيعة الحال قد يحتاج بعض المرضى الى استبدال مفصل الورك الثنائي اي استبدال الوركين في نفس الوقت والذي يتم إجراؤه في ايران بهذه الطريقة ووفقا لأحدث المعايير العالمية.

واضاف انه خلال هذه الجراحة، يتم استبدال المفصل التالف بمفصل اصطناعي (طرف اصطناعي) حتى يتمكن المفصل الجديد على تقليل الألم وتحسين الوظيفة كمفصل طبيعي للمريض ،مؤكدا على أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن جراحة مفصل الورك هي من أنجح العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها.