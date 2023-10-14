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السفير الايراني في بغداد يستعرض مع الرئيس العراقي الاتفاق الامني الموقع بين البلدين

ونوه الرئيس العراقي خلال هذا اللقاء، الى ضرورة التنسيق المشترك مع ايران فيما يخص الملفات والقضايا التي تهم البلدين، وبما يحقق الامن والاستقرار ويعزز فرص السلام على صعيد المنطقة.
رمز الخبر: ۶۸۳۰۵
تأريخ النشر: 12 October 2023
تباحث سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "محمد كاظم ال صادق" مع رئيس جمهورية العراق "عبد اللطيف رشيد"، حول الاتفاق الامني الموقع بين البلدين؛ حيث اكد "رشيد" بان هذا الاتفاق يدل على موقف بغداد الرافض لاستخدام الاراضي العراقية في استهداف اي دولة جارة لهذا البلد. وافادت ارنا، ان الرئيس العراقي استضاف اليوم الاربعاء، السفير "ال صادق"، حيث استعرض الجانبان العلاقات بين طهران وبغداد، والتطورات في المنطقة. ونوه الرئيس العراقي خلال هذا اللقاء، الى ضرورة التنسيق المشترك مع ايران فيما يخص الملفات والقضايا التي تهم البلدين، وبما يحقق الامن والاستقرار ويعزز فرص السلام على صعيد المنطقة. كما اكد رشيد على حق العراق في الحفاظ على امنه وسيادته قبال اي هجوم او المساس بمدنه، لاسيما في اقليم كردستان العراق. من جانبه، نوّه السفير الايراني الى تطلعات طهران في تعزيز اواصر التعاون والتنسيق مع بغداد، وبما يشمل المجالات المختلفة وحماية امن واستقرار الشعب العراقي.
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