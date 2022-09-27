امير عبداللهيان: ايران جادة في الوصول الى اتفاق مستديم

وتطرق وزير الخارجية الايراني الى مواقف ايران حول اللاجئين الافغان وضرورة تخصيص مساعدات انسانية اكبر لهم على اعتاب موسم البرد.

اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى مبادرات ايران في مفاوضات رفع الحظر، وقال ان ايران جادة في الوصول الى اتفاق مستديم.

والتقى وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك مع نظيره الهولندي فوبكه هوكسترا وبحث معه حول اخر تطورات العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد امير عبداللهيان في هذا اللقاء على ضرورة بذل البلدين المساعي لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وقال اننا نتوقع ان تشهد العلاقات الاقتصادية الثنائية ولاسيما في مجال الشركات المعرفية والزراعة والموانئ والسياحة نموا مضطردا.

واستعرض امير عبداللهيان مبادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مفاوضات فيينا لرفع الحظر مؤكدا ان ايران جادة للتوصل الى اتفاق مستديم.

وتطرق وزير الخارجية الايراني الى مواقف ايران حول اللاجئين الافغان وضرورة تخصيص مساعدات انسانية اكبر لهم على اعتاب موسم البرد.

بدوره اعرب وزير الخارجية الهولندي عن امله ازاء التوصل الى اتفاق خلال مفاوضات فيينا بهدف التخلص من القيود المفروضة وصولا الى تعزيز العلاقات الثنائية، معلنا استعداد بلاده لتطوير العلاقات بين الجانبين.

كما تباحث وزيرا خارجية ايران وهولندا خلال هذا اللقاء حول تطورات اوكرانيا وسوق الطاقة.