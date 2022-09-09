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الشيخ قاسم يحذر من المشاركة في الانتخابات البحرينية القادمة

واكد على "الشعب وكلّ أبناء المملكة حتى يكونوا على بيّنة من أمرهم ويتحمّلوا مسؤوليّاتهم الوطنية إزاء ما يريد نظام آل خليفة تكريسه وتثبيته من طغيان واستبداد لا يتوقّف".
رمز الخبر: ۶۶۶۶۴
تأريخ النشر: 08 September 2022

أطلق زعيم الشيعة في البحرين "اية الله الشيخ عيسى قاسم"، رسالة لعموم الشعب البحريني؛ محذرا اياه من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.

واعتبر "الشيخ قاسم" في خطابه، أن "مشاركة شعبِ البحرينِ في الاِنتخاباتِ القادمةِ، خدمةٌ للظّلمِ وإعانةٌ على النَّفس وإضرارٌ بها"؛ وفقا لموقع العهد الاخباري.

واكد على "الشعب وكلّ أبناء المملكة حتى يكونوا على بيّنة من أمرهم ويتحمّلوا مسؤوليّاتهم الوطنية إزاء ما يريد نظام آل خليفة تكريسه وتثبيته من طغيان واستبداد لا يتوقّف".

وأضاف، ان "كلّ ذلك لا يقرّه عقلٌ ولا دينٌ ولا سيرةٌ عقلائيَّة"؛ مشددا على أن "البديل هو الإنكارُ على تفريغ الاِنتخاباتِ من أيِّ محتوىً مُجْدٍ للشَّعبِ وجعلِها أداةً لتركيزِ الانفراديَّة".

يذكر ان الانتخابات الانتخابات النيابية في البحرين، ستجري خلال اكتوبر المقبل.

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