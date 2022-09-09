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15 الف زائر باكستاني يصلون البلاد في طريقهم الى كربلاء المقدسة

واكد هذا المسؤول في لجنة الاربعين المركزية، على استعداد محافظة سيستان وبلوجستان لاستقبال الزوار القادمين من جنوب شرق البلاد عبر منفذي ميرجاوة وريمدان؛ لافتا الى الاستعدادات وتعزيز البنى التحتية اللازمة قبل اشهر عديدة لهذا الغرض.
رمز الخبر: ۶۶۶۶۳
تأريخ النشر: 08 September 2022

اعلن المتحدث باسم لجنة الاربعين في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، ان 15 الفا و126 زائرا باكستانيا، دخلوا البلاد عبر منفذي ميرجاوة وريمدان (جنوبي المحافظة) خلال الشهر الماضي، مرورا الى كربلاء المقدسة للمشاركة في مليونية اربعين ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) وانصاره الاوفياء.

واوضح "جواد قنبري" لمراسل ارنا اليوم الخميس، ان هؤلاء الزوار قدموا الى الاراضي الايرانية بواسطة الحافلات، وان الجهات المختلفة بما فيها الوحدات الشعبية في محافظة سيستان وبلوجستان، بادرت الى توفير كافة الوسائل والامكانيات الضرورية لهم.

واكد هذا المسؤول في لجنة الاربعين المركزية، على استعداد محافظة سيستان وبلوجستان لاستقبال الزوار القادمين من جنوب شرق البلاد عبر منفذي ميرجاوة وريمدان؛ لافتا الى الاستعدادات وتعزيز البنى التحتية اللازمة قبل اشهر عديدة لهذا الغرض.

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