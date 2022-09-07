امريكا ماضية في سرقة النفط السوري

كما غادر امس رتل من 64 صهريجاً يحمل النفط المسروق من آبار المنطقة الشرقية والجزيرة في سوريا، عبر منفذ المحمودية "غير الشرعي" إلى شمال العراق.

اقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على نقل رتل محمل بآليات وصهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق من قواعدها بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد (غير الشرعي)؛ حسب ما افادت به وكالة "سانا" السورية للانباء اليوم الاثنين.

واكدت مصادر محلية من "ريف اليعربية" شمال شرقي الحسكة، أن رتلاً مؤلفاً من 31 آلية بينها شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط المسروق تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، ترافقها ثلاث سيارات دفع رباعي غادر باتجاه قواعده في شمال العراق.

كما غادر امس رتل من 64 صهريجاً يحمل النفط المسروق من آبار المنطقة الشرقية والجزيرة في سوريا، عبر منفذ المحمودية "غير الشرعي" إلى شمال العراق.

وفي معرض التعليق على عمليات نهب موارد الخام والغاز السوريين من قبل القوات الامريكية المحتلة والتي تكررت خلال الاسبوع الماضي ايضا، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان : ان هذه ممارسات تجري باشراف مباشر من قبل الاحتلال الامريكي وبتعاون قوات انفصالية مسلحة، وقد كبدت البلاد خسائر بقيمة 107.1 مليار دولار.