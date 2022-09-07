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مساعد وزير الصناعة يعلن 27% زيادة في الصادرات غير النفطية للبلاد

ودعا جعفري اصحاب القطاع الخاص لدى هذه المحافظة الغربية، الى تعزيز حضورهم في تطوير صناعة التعدين هناك.
رمز الخبر: ۶۶۶۵۶
تأريخ النشر: 06 September 2022

قال مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة "وجيه الله جعفري" : ان صادرات السلع الايرانية غير النفطية خلال العام الجاري ( الايراني - بدا في 21 مارس/ اذار 2022) سجلت زيادة بواقع 35 مليار دولار وبما يعادل 27 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وفي تصريح له اليوم من محافظة كهكيلوية وبوير احمد (غرب)، اكد "جعفري" على ضرورة تعزيز البنى التحتية الاقتصادية وحث اصحاب رؤوس الاموال على المساهمة في الاستثمارات التنموية ولاسيما تطوير المناجم داخل البلاد.

ولفت هذا المسؤول، بان وزارة الصناعة تولي اهمية كبيرة الى تطوير صناعة التعدين واعادة تاهيل المناجم المعطلة على صعيد البلاد، بما في ذلك محافظة كهكيلوية وبوير احمد.

ودعا جعفري اصحاب القطاع الخاص لدى هذه المحافظة الغربية، الى تعزيز حضورهم في تطوير صناعة التعدين هناك.

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