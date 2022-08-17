امیر عبداللهیان يرحب بتطوير العلاقات بين ايران وموريشيوس

واكد قرار موريشيوس بتوسيع العلاقات الثنائية، معتبرا زيارته إلى طهران بمعية وفد يضم 60 شخصًا دليلاً على الاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون مع إيران.

رحب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بتطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية موريشيوس ، مؤكدا على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال امير عبداللهيان اليوم الاثنين لوزير العمل والتجارة في موريشيوس "سوغاتيش"، الذي يزور طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي.

وفي هذا اللقاء، الذي حضره أيضًا نائب وزير خارجية موريشيوس ، رحب أمير عبداللهيان بتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والزراعة والسياحة وغيرها.

وأكد وزير الخارجية الايراني ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

من جانبه نقل وزير العمل والتجارة في موريشيوس ، تحيات وزير الخارجية ورئيس وزراء بلاده إلى وزير الخارجية والرئيس الإيراني.

واكد قرار موريشيوس بتوسيع العلاقات الثنائية، معتبرا زيارته إلى طهران بمعية وفد يضم 60 شخصًا دليلاً على الاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون مع إيران.

كما وصف وزير العمل والتجارة في موريشيوس اهتمام بلاده بتطوير العلاقات في مجالات السياحة والتجارة والزراعة مع إيران والموافقة على عقد اجتماع اللجنة المشتركة ، دليلا على إرادة بلاده السياسية لتطوير العلاقات مع إيران.