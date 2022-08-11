أمين لجنة حقوق الإنسان الايرانية ينتقد صمت العالم تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي

وبدأ جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ، واستشهد على إثر هذه الاعتداءات البربرية 32 فلسطينيا ، بينهم 6 أطفال وامرأتان.

انتقد مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان، بشدة صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم كيان الفصل العنصري الإسرائيلي.

و كتب كاظم غريب ابادي في تغريدة اليوم الثلاثاء: مرت عدة أيام منذ الهجمات البربرية المتتالية للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين الأبرياء. السؤال هو ، كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا قبل أن يحاسب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، الكيان الدموي هذا على جرائمه الجسيمة؟

وبدأ جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ، واستشهد على إثر هذه الاعتداءات البربرية 32 فلسطينيا ، بينهم 6 أطفال وامرأتان.

كما أصيب 215 مواطنا فلسطينيا آخرين، منهم 96 طفلا ، و 30 امرأة ، و 12 مسنا.