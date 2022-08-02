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صادرات البنزين الايراني بلغت 116 مليون لتر في غضون شهر واحد

وتجدر الاشارة ايضا، الى ان صادرات البنزين الايراني تواصلت رغم القيود الناجمة عن الحظر الراهن والذي يطال صناعة النفط والغاز الايرانيين.
رمز الخبر: ۶۶۵۹۸
تأريخ النشر: 01 August 2022

سجلت التقارير الاحصائية الصادرة عن مصلحة الجمارك الايرانية، تصدير ما يبلغ 116 مليون لتر وبما يعادل 32 مليون دولار من منتج البنزين الايراني، في غضون شهر واحد (مطلع العام الايراني الجديد في 21 اذار مارس 2022).

وبحسب هذه الاحصائيات ايضا، فقد حقق انتاج البنزين المحلي فائضا خلال السنوات الاخيرة، وبما ادى لاكتفاء البلاد من استيراده وانضمامها الى الدول الموردة للبنزين على مستوى العالم.

وتجدر الاشارة ايضا، الى ان صادرات البنزين الايراني تواصلت رغم القيود الناجمة عن الحظر الراهن والذي يطال صناعة النفط والغاز الايرانيين.

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