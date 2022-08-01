مساعد الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة لتأمين الوقود للبنان

وفي السياق أبدى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ترحيبه بأي هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، ردًا على كلام السيد نصرالله.

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، محمد صادق فضلي: إن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود لبلادهم.

وكتب مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال إفريقيا في الخارجية، محمد صادق فضلي، في تغريدة عبر تويتر: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها واحدة من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في المنطقة، تقف إلى جانب الشعب اللبناني لمساندته.

وأعلن أن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود الذي تحتاجه بلادهم، مؤكدا أننا لن نترك أصدقاءنا في الأيام الصعبة ونقف إلى جانبهم.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله، قد أعلن جاهزيته لـ"جلب الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء اللبنانية مجاناً، على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك".

وتابع نصر الله في حديث مع قناة الميادين: "للأسف الشديد، ليس هناك جرأة سياسية في لبنان لاتخاذ هذه الخطوة، نتيجة الخوف من العقوبات الأمريكية على الأشخاص وعائلاتهم".

وفي السياق أبدى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ترحيبه بأي هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، ردًا على كلام السيد نصرالله.

وقال فياض: "نحن في هذا الإطار جهّزنا مواصفات الفيول (الوقود) اللازم لمعامل الإنتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الإلكتروني"، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.

وأضاف: "معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكل لتر فيول، وذلك ليس خافيًا على أحد وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والضغط الإضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين".