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إيران تعين قريبا مستشارا اقتصاديا لها في بيلاروسيا

ويبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بين إيران وبيلاروسيا 40 مليون دولار.
رمز الخبر: ۶۶۵۹۰
تأريخ النشر: 30 July 2022

أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، لدى اجتماعه بمجموعة من التجار ورجال الأعمال في بيلاروسيا، اليوم (الجمعة)، مدى أهمية تشكيل "جمعية التجار الإيرانيين في بيلاروسيا"، معلنا عن تعيين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستشارا اقتصاديا لها في هذا البلد قريبا.

وجاء الاجتماع ضمن جدول أعمال زيارة الوزير فاطمي أمين الى العاصمة البلاروسية، مينسك، حيث اعتبر خبرات الإيرانيين المقيمين في بيلاروسيا وعلاقاتهم مهمة لازدهار الأعمال في هذا البلد.

ونوه بتعزيز التنمية الاقتصادية للبلدين والتجارة العابرة من إيران إلى بيلاروسيا.

وتطرق فاطمي أمين إلى علاقات التعاون بين شركات التعدين الإيرانية وشركات الآلات الثقيلة وشبه الثقيلة في بيلاروسيا للإنتاج المشترك واعتبر نظام تصنيف السلع التصديرية أمرا مهما للعلامة التجارية الوطنية.

يذكر، ان الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية بيلاروسيا المنعقد حاليا في مينسك يستمر على مدى يومين برئاسة وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني ووزير الصناعة البيلاروسي.

ومن المقرر في هذا الاجتماع تعزيز وتوسيع التعاون المتبادل في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والاستثمار والجيولوجيا والموارد المائية والصحة والأدوية والنقل والتعاون بين الغرف التجارية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بين إيران وبيلاروسيا 40 مليون دولار.

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