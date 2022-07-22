قائد امني رفيع: حرس الحدود الايراني منع الارهابيين من تسلل الى البلاد

كما حذر الجماعات الارهابية، من رد قاصم ومزلزل على تحركاتها؛ مؤكدا على "ان المواطنين من اهالي المحافظات الحدودية للبلاد سيدعمون هذه التضحيات وهم في طليعتها".

قال نائب قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد جلال ستارة" : ان عناصر خليتين ارهابيتين حاولوا، فجر اليوم، التسلل الى داخل الاراضي الايرانية عبر محافظتي كردستان وكرمانشاه (جنوب غربي البلاد)، لكنهم فشلوا بفضل تضحيات قوات حرس الحدود الايراني.

جاء ذلك في تصريح ادلى به "العميد ستارة" يوم الاربعاء، على هامش مراسم تشييع جثمان اثنين من افراد حرس الحدود الايراني الذين استشهدا خلال الاشتباكات مع الارهابيين في حدود كردستان وكرمانشاه.

واوضح، ان احدى الخليتين حاولت التسلل عبر حدود مدينة "بانة" في كردستان والاخرى من حدود مدينة "باوة" في محافظة كرمانشاه، لكن القوات المضحية لدى حرس الحدود الايراني افشلت هذه المحاولات.

واضاف، ان الخلية التي حاولت التسلل عبر منفذ باوة الحدودي دمرت بالكامل، بينما هربت الثانية التي ارادت النفوذ الى البلاد عبر مدينة بانة في كردستان، الى دولة اخرى.

ولفت القائد الامني الايراني، بان هكذا احداث ليست الاولى ولن تكون الاخيرة من نوعها؛ مصرحا بان قوات حرس الحدود تؤكد للشعب انها ستدافع بضراوة عن ثغور الجمهورية الاسلامية وامنها.

كما حذر الجماعات الارهابية، من رد قاصم ومزلزل على تحركاتها؛ مؤكدا على "ان المواطنين من اهالي المحافظات الحدودية للبلاد سيدعمون هذه التضحيات وهم في طليعتها".

يذكر، ان اشتباكا مسلحا حدث فجر اليوم الاربعاء بين قوات حرس الحدود الايراني وعناصر ارهابية حاولت التسلل الى البلاد عبر منطقة برويشكاني في مدينة بانة بمحافظة كردستان؛ مما اسفر عن استشهاد ضابطين من المنتسبين "الشهيد مهدي محمدي" و"الشهيد علي فاضلي".