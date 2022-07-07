بالصورة: الطفل الايراني "كيان" اقوى طفل في العالم

تمكن الطفل الايراني "کیان رشیدي" يبلغ من العمر 6 سنوات من رفع 95 كيلوغرام ليصبح أقوى طفل في العالم بعد تحطم الرقم القياسي في قائمة ايمارو (منظمة تسجيل الارقام القياسية العالمية في مختلف القطاعات الرياضية).

كيان رشيدي هو طفل من اهالي محافظة لرستان جنوب غرب البلاد وسجل رقم قياسي في رفع الأثقال، الأمر الذي فاجأ الخبراء المحليين والأجانب.

وولد رشيدي في مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان (جنوب غرب البلاد) والآن تم تسجيل اسمه كأقوى طفل في العالم.

الطفل الايراني "كيان" اقوى طفل في العالم

وعندما كان رشيدي في الثالثة من عمره، كان بإمكانه بسهولة رفع وزن 10 كيلوغرامات. وبعد سن الخامسة، شارك في مسابقات رفع الأثقال في مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان وفاز بميدالية ذهبية.

وهو يحاول لتسجيل رقم قياسي جديد او رفع 150كيلوغرام.