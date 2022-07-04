دعم القضیة الفلسطينية هدف مشترك لجمیع المسلمین

يذکر أن لندن تستضيف يوم الجمعة المؤتمر الخامس عشر للوحدة الإسلامية بعنوان "نحو حياة إنسانية حكيمة" بمشاركة مفكرين ونخبة من الدول بما فيها ايران.

قال الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام "حميد شهرياري": ينبغي علينا أن نقف بصلابة وعزم إلى جانب الدول الإسلامية لمواجهة الأعداء والتصدي لأي تهديد ضدها ومن هذا المنطلق إن دعم القضية الفلسطينية هو هدف مشترك لجميع المسلمين.

وأکد حجة الإسلام شهرياري يوم الجمعة خلال مشاركته المؤتمر الخامس عشر للوحدة الإسلامية في العاصمة البريطانية لندن، على ضرورة التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية للتغلب على العدو والغطرسة العالمية والكيان الصهيوني نظرا إلى كثرة هذه الدول.

ودعا الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون بينها في مجالات إرساء الاستقرار والأمن والتعاون العلمي والسياسي وتقديم الخدمات المشتركة في بلدانها.

وأکد إذا أرادت إحدى الدول غير الإسلامية شن العدوان على البلدان الإسلامية والاستيلاء على أراضيها وثرواتها، فمن واجبنا جميعًا أن نقف إلى جانبها للدفاع عن تلك الأراضي ومن هذا المنطلق، فإن دعم القضية الفلسطينية هو هدف مشترك لجميع المسلمين.

وحذر هذه الدول من محاولات الأعداء الرامية إلى بث الفرقة وإثارة الخلافات بينها قائلا إن الأعداء يحاولون صب الزيت على نار الخلافات بين المسلمين في إطار محاولاتهم لبسط السيطرة على العالم الإسلامي ويستخدمون أدواتهم المختلفة لتأجيج الصراعات والخلافات المذهبية والسياسية والقومية في البلدان الإسلامية.

وأضاف شهرياري: نمد أيدينا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحوار والإخوة والصداقة إلى كافة دول الجوار على أساس العقلانية الإسلامية.

وقال إن دعم الشعوب المظلومة في سوريا واليمن والعراق والدفاع عن استقرار واستقلال سوريا ولبنان ودول أخرى في المنطقة هو واجب ديني على جميع المسلمين وخاصة العلماء والنخب السياسية والدينية والثقافية والشباب والطلاب.

يذکر أن لندن تستضيف يوم الجمعة المؤتمر الخامس عشر للوحدة الإسلامية بعنوان "نحو حياة إنسانية حكيمة" بمشاركة مفكرين ونخبة من الدول بما فيها ايران.