رئيسي: يجب الغاء اجراءات الحظر سريعا لانها جائرة بحق الشعب الايراني

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان ايران وفي الوقت الذي تسعى لرفع الحظر الظالم تعمل ايضا على اجهاض الحظر، وتتابع مفاوضات رفع الحظر في فيينا من منطلق العزة والكرامة، مشددا على ان اجراءات الحظر يجب الغاؤها سريعا لانها جائرة بحق الشعب الايراني.

وقال الرئيس آية الله رئيسي في حوار مع القناة الاولى في التلفزيون الايراني مساء اليوم السبت: اننا وبالتزامن مع رفع الحظر نسعى لاجهاض الحظر الظالم.

واضاف: نحن سنتابع رفع الحظر. اجراءات الحظر يجب الغاؤها سريعا لانها جائرة بحق الشعب الايراني.

واضاف: ان الاميركيين والاوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي كان من المفروض ان يلتزموا بها ونكثوا العهد وعليهم ان يعودوا اليها وهو ما اكدته مرارا سواء خلال اللقاءات او على المنابر الاعلامية.

وقال رئيس الجمهورية: اما المسار الثاني الذي نتابعه منذ بداية عمل الحكومة (منذ 8 اشهر) فهو مسار اجهاض الحظر.

وتابع: بغية العمل على اجهاض الحظر فقد تم تاسيس لجنة في الحكومة برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر.

واكد قائلا: في الوقت الذي كان التعاون جاريا بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذية واعلان الوكالة رسميا 15 مرة بعدم انحراف البرنامج النووي السلمي الايراني عن مساره والتعاون المبذول في مسار نصب الكاميرات، وفي منتصف المفاوضات (التي كانت جارية في فيينا) فان ما قامت به اميركا واوروبا في تبني مشروع قرار ضد ايران في مجلس الحكام، كان مستهجنا جدا .

واضاف: لقد اعلنا لهم مرارا بان اصدار مثل هذا القرار سيخلق مشكلة ولكن هذا العمل جرى للاسف.

واشار الى زيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الى طهران ومحادثاته مع كبار المسؤولين الايرانيين وقال: نحن لا نية لنا بتعطيل المفاوضات بل سنتابعها مع التاكيد على مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ولقد قلنا مرارا بان هذا القرار (قرار مجلس الحكام) لن يرغمنا على التراجع بل سنتابع المفاوضات من منطلق العزة لاستيفاء حقوق الشعب الايراني.