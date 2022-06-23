ايران توقع اتفاقا للتعاون الثقافي مع كازاخستان

علما ان رئيس جمهورية كازاخستان، جومارت توكاييف وصل الى طهران امس الاحد، تلبية لدعوة نظيره الايراني اية الله رئيسي.

وقعت وزارة الثقافة والارشاء الاسلامي (الايرانية)، مع وزارة الثقافة والرياضة بجمهورية كازاخستان، مذكرة تفاهم حول التعاون الثقافي بين البلدين.

جاء ذلك في اطار الوثائق التسع التي وقعت الاحد في طهران، برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ونظيره الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف".

وقام بتوقيع مذكرة التعاون الثقافية، عن الجانب الايراني وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" وعن كازاخستان نائب رئيس الوزراء في هذا البلد "مختار تليؤو بردي".

علما ان رئيس جمهورية كازاخستان، جومارت توكاييف وصل الى طهران امس الاحد، تلبية لدعوة نظيره الايراني اية الله رئيسي.

ومن ابرز وقائع هذه الزيارة، يشار الى توقيع 9 مذكرات للتعاون الثنائي وقمة الرئيسين الى جانب لقاء توكاييف مع سماحة قائد الثورة الاسلامية والاجتماع المشترك بين كبار المسؤولين الايرانيين واعضاء الوفد الكازاخستاني الزائر.