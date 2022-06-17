ايران تستلم 1.6 مليار دولار مستحقات متاخرة ازاء صادرات الغاز الى العراق

وأضاف، أنه "بموازاة ذلك هنالك اجتماعات ولقاءات مع وزارة الطاقة الإيرانية وشركة الغاز هناك لرفع مستويات ما يتدفق للعراق بغية تعزيز قدرات المنظومة الوطنية".

اعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي عن استلام البلاد 1.6 مليار دولار مستحقات متاخرة ازاء صادرات الغاز الى العراق.

وكتب اوجي في تغريدة له على موقع تويتر الاربعاء: انه وفي ظل الدبلوماسية النشطة للطاقة وبعد عدة اشهر من المفاوضات استلمنا قبل ساعات 1.6 مليار دولار مستحقات متاخرة من اعوام ماضية ازاء صادرات الغاز الى العراق.

واضاف: منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ازداد حجم صادرات البلاد من الغاز بنسبة 25 بالمائة كما ازاداد استلام عوائد العملة الصعبة المستحصلة منها بنسبة 90 بالمائة.

وكان وزارة الكهرباء العراقية قد اعلنت، اليوم ، البدء فعلياً بعملية تسديد ديون الغاز الإيراني، فيما أكدت أن حاجة العراق تصل إلى أكثر من 50 مليون م3 يومياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للعراقية الإخبارية ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة العراقية بدأت اليوم بدفع مستحقات الغاز الإيراني المتأخرة عن العام 2020 عبر الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وأودعت الأموال من قبل وزارة المالية بصندوق الاعتماد وما زلنا نعول على قانون الدعم الطارئ لسداد مبلغ القرض".

وأضاف، أنه "بموازاة ذلك هنالك اجتماعات ولقاءات مع وزارة الطاقة الإيرانية وشركة الغاز هناك لرفع مستويات ما يتدفق للعراق بغية تعزيز قدرات المنظومة الوطنية".

وتابع أن "العراق يحتاج حالياً بين 50-55 مليون م3 من الغاز يومياً والجانب الإيراني تعهد برفع الكميات مع بدء عملية التسديد ونتوقع أن تزيد الكميات خلال يومين".