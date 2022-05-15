المتوقع من العالم العربي ان يعلن موقفا سياسيا واضحا ضد جرائم الكيان الصهيوني

وحول التطورات الاقليمية بما في ذلك الاوضاع داخل العراق وسوريا واليمن، اكد امير قطر بان سبيل الحل يكمن في الحوار.

قال قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، لدى استقباله أمير قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" اليوم : ان المتوقع من العالم العربي، ان ينزل بشكل صريح الى ميدان العمل السياسي لمواجهة الجرائم الصهيونية.

واكد سماحته على ضرورة رفع مستوى التعاون السياسي والاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر؛ مبينا ان السبيل الى حل القضايا الاقليمية يكمن في الحوار بعيدا عن تدخل العناصر الاجنبية.

ولفت قائد الثورة الاسلامية، الى ان تعزيز وديمومة العلاقات الايرانية القطرية تخدم مصالح البلدين؛ مضيفا: ان المستوى الحالي للتعاون الاقتصادي الثنائي متدني جدا، مما يستدعي الارتقاء به الى اضعاف عديدة.

وحول القضايا السياسية، اكد سماحته وجود فرص لتبادل وجهات النظر اكثر فاكثر بين الجانبين؛ متطلعا بان تفضي هذه الزيارة الى انطلاقة جديدة بهدف توسيع مجالات التعاون بين طهران والدوحة.

وفي معرض تاييده لتصريحات "الشيخ تميم" المنددة بجرائم الكيان الصهيوني، اكد "اية الله الخامنئي" على ان ظلم الصهاينة الخبثاء والممتد من عشرات السنين بحق الشعب الفلسطيني، يشكل حقيقة مريرة وصدمة للعالمين الاسلامي والعربي.

واردف سماحته: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتوقع من العالم العربي، ان يدخل بشكل صريح في ميدان العمل السياسي ضد هذه الجرائم.

وتعليقا على موقف امير قطر حول الاحداث في منطقة "الشيخ جراح" الفلسطينية، لفت قائد الثورة، بان دعم بعض الدول العربية للشعب الفلسطيني، فيما يخص تلك الاحداث، لم يرتق حتى الى (مواقف) بعض الدول الاوروبية؛ مؤكدا سماحته بأن هؤلاء لم يتخذوا اي موقف كما انهم على نفس الحال اليوم.

واستطرد: لو كان موقف الدول العربية هذا ناجما عن الخوف من الكيان الصهيوني او الطمع به، اذن ينبغي عليها ان تعلم بان الظروف الحالية لهذا الكيان تتيح امكانية الاطماع به (مطالبته بالتنازلات) وليس التخوف منه.

وفيما جدد التاكيد على ضرورة حل قضايا المنطقة عبر الحوار بين الدول الاقليمية ذاتها، صرح اية الله الخامنئي: ان معالجة الوضع في سوريا واليمن ايضا يجب ان يتم بواسطة الحوار؛ مؤكدا في الوقت نفسه على ان لا يتم هذا الحوار من منطلق الضعف، بينما يحظى الطرف المقابل، اي امريكا والاخرون بالاقتدار العسكري والمالي.

وشدد سماحته بالقول: ان الصهاينة عاثوا الفساد اينما وطأت اقدامهم، بينما يعجزون عن اعطاء الدول اي اقتدار؛ مردفا: اذن ينبغي علينا في دول المنطقة العمل من خلال التعاون والتقارب على تعزيز العلاقات بيننا اكثر فاكثر.

وعلى صعيد اخر، تطرق قائد الثورة الى التوافقات الحاصلة بين ايران وقطر؛ مؤكدا ضرورة تنفيذها وفق جدول زمني واضح ومحدد.

الى ذلك، اعرب الشيخ تميم عن سرورة نظرا لزيارته الثانية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ كما نوه بالمكانة اللامعة لقائد الثورة الاسلامية في العالم الاسلامي.

واكد امير قطر خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس الجمهورية "اية الله رئيسي"، ان الكيان الصهيوني يمارس جرائم مهولة في فلسطين وبما يلزم على الجميع ان يقفوا بوجه تلك التطورات.

وعبّر الشيخ تميم عن اسفه لاستشهاد الاعلامية الفلسطينية "شيرين ابو عاقلة"، برصاص قوات الكيان الصهيوني؛ مؤكدا ان الصهاينة اقدموا بدم بارد على هذه الجريمة.

وحول التطورات الاقليمية بما في ذلك الاوضاع داخل العراق وسوريا واليمن، اكد امير قطر بان سبيل الحل يكمن في الحوار.

كما اشار الى العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وطهران؛ متطلعا الى رفع مستوى هذه العلاقات بحلول العام القادم، وذلك في ضوء تفعيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة.