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القمر الصناعي التابع للحرس الثوري يلتقط صورا من القاعدة الأمريكية في البحرين

يذكر ان القمر الصناعي "نور 2 " اطلق العام الماضي بواسطة حامل الاقمار الصناعية "قاصد" الى الفضاء وتم وضعه بنجاح في المدار 500 كيلومتر حول الأرض.
رمز الخبر: ۶۶۴۴۷
تأريخ النشر: 11 May 2022

نشر وزير الاتصالات الايراني عيسى زارع بور الليلة الماضية الصور الأولى التي التقطها القمر الصناعي "نور 2 "التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية على صفحته في الانستغرام .

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان القمر الصناعي"نور 2" التابع للحرس الثوري تمكن ايضا من التقاط صور لقاعدة الأسطول البحري الخامس التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين، و الذي يكشف عن قيام القمرالصناعي برصد القوات الامريكية في المنطقة.

بعد نشر هذه الصور، كانت إحدى النقاط التي أثيرت حول دقة الصور لهذا القمر الصناعي المحلي أنه في بعض المصادر ، واستنادا للصور المنشورة ، تم اعلان هذه الدقة 30 مترًا ؛ الا انه من خلال نشر صور عالية الجودة لهذا القمر الصناعي ، يظهر بان جودة الصور لهذا القمر الصناعي أعلى بكثير من هذا الرقم.

يذكر ان القمر الصناعي "نور 2 " اطلق العام الماضي بواسطة حامل الاقمار الصناعية "قاصد" الى الفضاء وتم وضعه بنجاح في المدار 500 كيلومتر حول الأرض.

وقد وضعت قوات جو فضاء التابعة للحرس الثوري في مايو/ ايار 2020 بنجاح أول قمرصناعي لها اطلق عليه"نور" في المدار 425 كيلومترحول الارض.

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القمر الصناعي التابع للحرس الثوري يلتقط صورا من القاعدة الأمريكية في البحرين
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