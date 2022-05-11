القمر الصناعي التابع للحرس الثوري يلتقط صورا من القاعدة الأمريكية في البحرين

يذكر ان القمر الصناعي "نور 2 " اطلق العام الماضي بواسطة حامل الاقمار الصناعية "قاصد" الى الفضاء وتم وضعه بنجاح في المدار 500 كيلومتر حول الأرض.

نشر وزير الاتصالات الايراني عيسى زارع بور الليلة الماضية الصور الأولى التي التقطها القمر الصناعي "نور 2 "التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية على صفحته في الانستغرام .

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان القمر الصناعي"نور 2" التابع للحرس الثوري تمكن ايضا من التقاط صور لقاعدة الأسطول البحري الخامس التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين، و الذي يكشف عن قيام القمرالصناعي برصد القوات الامريكية في المنطقة.

بعد نشر هذه الصور، كانت إحدى النقاط التي أثيرت حول دقة الصور لهذا القمر الصناعي المحلي أنه في بعض المصادر ، واستنادا للصور المنشورة ، تم اعلان هذه الدقة 30 مترًا ؛ الا انه من خلال نشر صور عالية الجودة لهذا القمر الصناعي ، يظهر بان جودة الصور لهذا القمر الصناعي أعلى بكثير من هذا الرقم.

يذكر ان القمر الصناعي "نور 2 " اطلق العام الماضي بواسطة حامل الاقمار الصناعية "قاصد" الى الفضاء وتم وضعه بنجاح في المدار 500 كيلومتر حول الأرض.

وقد وضعت قوات جو فضاء التابعة للحرس الثوري في مايو/ ايار 2020 بنجاح أول قمرصناعي لها اطلق عليه"نور" في المدار 425 كيلومترحول الارض.