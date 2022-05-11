القمر الصناعي التابع للحرس الثوري يلتقط صورا من القاعدة الأمريكية في البحرين

نشر وزير الاتصالات الايراني عيسى زارع بور الليلة الماضية الصور الأولى التي التقطها القمر الصناعي "نور 2 "التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية على صفحته في الانستغرام .
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان القمر الصناعي"نور 2" التابع للحرس الثوري تمكن ايضا من التقاط صور لقاعدة الأسطول البحري الخامس التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين، و الذي يكشف عن قيام القمرالصناعي برصد القوات الامريكية في المنطقة.
بعد نشر هذه الصور، كانت إحدى النقاط التي أثيرت حول دقة الصور لهذا القمر الصناعي المحلي أنه في بعض المصادر ، واستنادا للصور المنشورة ، تم اعلان هذه الدقة 30 مترًا ؛ الا انه من خلال نشر صور عالية الجودة لهذا القمر الصناعي ، يظهر بان جودة الصور لهذا القمر الصناعي أعلى بكثير من هذا الرقم.
يذكر ان القمر الصناعي "نور 2 " اطلق العام الماضي بواسطة حامل الاقمار الصناعية "قاصد" الى الفضاء وتم وضعه بنجاح في المدار 500 كيلومتر حول الأرض.
وقد وضعت قوات جو فضاء التابعة للحرس الثوري في مايو/ ايار 2020 بنجاح أول قمرصناعي لها اطلق عليه"نور" في المدار 425 كيلومترحول الارض.