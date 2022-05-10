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محافظ البنك المركزي يجتمع مع السفير القطرى لدى طهران

وتم الاعلان عن هذا الخبر رسميًا لأول مرة من قبل مسؤولي وزارة الخارجية مع التأكيد الصريح من صالح ابادي على تسلم هذا المبلغ ليضع حدا للغموض التي كانت تحيط بالموضوع.
رمز الخبر: ۶۶۴۳۵
تأريخ النشر: 09 May 2022

اجتمع محافظ البنك المركزي مع السفير القطري في طهران وتباحث معه حول الإفراج عن الارصدة الايرانية المجمدة.

وتم التأكيد خلال لقاء سفير دولة قطر لدى طهران محمد بن حمد الهاجري مع محافظ البنك المركزي الإيراني الدكتور علي صالح أبادي على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.

الملفت انه وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، سافر محافظ البنك المركزي إلى عمان واجتمع مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين العمانيين، بما في ذلك نظيره العماني ثم في شهر مارس الماضي اعلنت ان إيران تمكنت من استلام نحو 390 مليون جنيه استرليني من بريطانيا بعد نحو 40 عاما.

وتم الاعلان عن هذا الخبر رسميًا لأول مرة من قبل مسؤولي وزارة الخارجية مع التأكيد الصريح من صالح ابادي على تسلم هذا المبلغ ليضع حدا للغموض التي كانت تحيط بالموضوع.

الآن وبعد مرور نحو شهرين من هذا الموضوع، وبينما من المقرر أن يزور أمير قطر طهران في الأيام المقبلة، اجتمع صالح آبادي مع السفير القطري في طهران؛ اجتماع قد يمهد الطريق امام خبر جديد خاصة ان هناك اخبار نشرت في الشهر الماضي حول الاتفاقية الأولية للإفراج عن جزء كبير عن الارصدة الايرانية المجمدة.

الى ذلك علينا أن ننتظر لنرى ما هي الاخبار الجديدة؟

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