واليوم يعد الخليج الفارسي منطقة حساسة للغاية لإحتوائه على حجم كبير من الطاقة، الغاز والنفط.

أكد قائد البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري، أن تواجد الأجانب في الخليج الفارسي يؤدي إلى زعزعة الأمن.

وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري: إن وجود الأجانب في هذه المنطقة يظهر أهمية وحساسية منطقة الخليج الفارسي المهمة. واليوم يعد الخليج الفارسي منطقة حساسة للغاية لإحتوائه على حجم كبير من الطاقة، الغاز والنفط.

وأضاف الأدميرال تنكسيري: نعتقد أن دول المنطقة يمكن بنفسها أن توفر الأمن في هذه المنطقة الحساسة وليس هناك حاجة لوجود دول أجنبية على الإطلاق. لقد أرسلنا مرارا رسالة سلام وصداقة إلى جيراننا في الجنوب بأننا يمكننا أن نوفر الأمن في هذه المنطقة. وتواجد الاجانب في هذه المنطقة ليس له أي مبرر على الإطلاق، ووجودهم يؤدي بالتأكيد إلى انعدام الأمن.

وتابع قائد بحرية حرس الثورة: لا مكان للأمريكيين والدول الاجنبية في هذه المنطقة، ولن يكون للكيان الصهيوني مكان في هذه المنطقة بالتأكيد، ومكننا التحمل إلى حد ما. وإذا نفد صبرنا، نحذر بجدية الجميع وأي دولة تحاول خلق مشكلة لمصالحنا في الخليج الفارسي، أن ردنا سيكون حازماً.