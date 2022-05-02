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ناشط امريكي: على الاتحاد الافريقي ان يسحب سفراءه من الاراضي المحتلة في فلسطين

هذه الحركة يقودها اليوم الناشط "لوئيس فراخان"، الذي نجح في المزج بين العقيدة الاسلامية والتقاليد الافريقية، وهو يتمتع بانصار كثيرين من بين المواطنين السود في امريكا.
رمز الخبر: ۶۶۴۰۴
تأريخ النشر: 01 May 2022

قال ممثل الشؤون الدولية في حركة امة الاسلام الامريكية "اكبر محمد" : ان المتوقع من الاتحاد الافريقي هو ان يسحب جميع سفرائه من داخل الاراضي المحتلة في فلسطين ويقطع العلاقات مع هذا الكيان (الصهيوني).

واضاف "محمد"، في حوار خاص مع "ارنا"، انه "يتعيّن علينا اليوم بأن يكون لدينا موقف (دولي موحد ضد جرائم الكيان الصهيوني) ونؤمن بان العالم اجمع يرى ما يحدث في فلسطين ومعاناة شعبه المظلوم؛ رغم الحرب الراهنة في شرق اوروبا".

واكد، ان المطلوب هو اتخاذ موقف دولي حاسم ليشعر الشعب الفلسطيني باننا عازمون على نصرته؛ مبينا ان هكذا مواقف تساعد على الحد من المجازر التي تمارس في حق الشبان داخل الاراضي المحتلة اليوم.

يذكر ان حركة "امة الاسلام"، هي منظمة دينية وسياسية انشئت عام 1930 م بواسطة "فالاس فر محمد" في الولايات المتحدة الامريكية وتهدف الى النضال السلمي ضد نظام الفصل العنصري بحق المواطنين والمهاجرين من ذوي البشرة السوداء.

هذه الحركة يقودها اليوم الناشط "لوئيس فراخان"، الذي نجح في المزج بين العقيدة الاسلامية والتقاليد الافريقية، وهو يتمتع بانصار كثيرين من بين المواطنين السود في امريكا.

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