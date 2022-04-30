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بالصورة: فلسطین و القدس الشریف.. مقتطفات من کلام الإمام الخميني (قدس سره)
رمز الخبر:
۶۶۳۹۵
تأريخ النشر:
30 April 2022
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