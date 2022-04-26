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نائب القائد العام للحرس الثوري: نمتلك اكبر قوة صاروخية في منطقة غرب اسيا

أن "العدو يعجر عن فهم الابعاد المختلفة لهذه الستراتيجية وعليه فهو لا يستطيع الجزم في مواجهتنا".
رمز الخبر: ۶۶۳۶۶
تأريخ النشر: 25 April 2022

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية لشؤون العمليات، "العميد عباس نيلفروشان"، ان الحرس الثوري يمتلك اكبر قوة صاروخية واقوى طائرات مسيرة في منطقة غرب اسيا.

واضاف "العميد نيلفروشان"، في حوار خاص مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان القوة الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكن ان تتوقف، لانها محلية بامتياز وقائمة على الطاقات الوطنية.

وصرح ايضا، بأن تعاظم اقتدار الحرس الثوري لا ينحصر في داخل البلاد، لان الحرس يساهم في ترسيخ القوى المساندة للاسلام وايران بغض النظر عن الحدود الجغرافية؛ وعليه فنحن نشهد اليوم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجبهة المقاومة لديهما اليد الطولى في المعادلات السياسية والعسكرية والجيوسياسية على صعيدي المنطقة والعالم.

واكد نائب القائد العام للحرس الثوري، "اننا استطعنا اليوم، من تقديم نماذج سلوكية وستراتيجية وعملانية وتكتيكية مبدعة وخافية عن انظار الاعداء"؛ مبينا، أن "العدو يعجر عن فهم الابعاد المختلفة لهذه الستراتيجية وعليه فهو لا يستطيع الجزم في مواجهتنا".

ونوّه العميد نيلفروشان، بالدور المؤثر الذي يضطلع به الحرس الثوري في مجال التصدي الحقيقي للارهاب والتطرف؛ مصرحا بان هذا الانجاز يعود للقاعدة التي ينطلق منها حرس الثورة الاسلامية، اي مدرسة الاسلام المحمدي (ص) الاصيل والتي لا تصدأ او تتراجع امام الافكار او سائر المدارس الفكرية والسياسية المنحرفة.

وشدد قائلا : ان الحرس الثوري اينما يشعر بان هناك خطرا جادا يستهدف الانسانية، سيقف بكل ما يملك من قوة لمواجهة هذا الانحراف وتوجيه صفعة قوية اليه.

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