بيسكوف يؤكّد أنّ روسيا سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة للاتفاق

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق.

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق، والكرة الآن في ملعب كييف، وننتظر منها جوابًا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، إلى أن الجانب الأوكراني ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التي سبق أن وافق عليها، ويغير موقفه باستمرار، مضيفًا أن "ذلك بالنسبة لفعالية المفاوضات وجدواها بالطبع له عواقب وخيمة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مواعيد نهائية محددة لرد فعل كييف، قال بيسكوف: "الأمر يعتمد على الجانب الأوكراني".

وتابع بيسكوف قائلاً: "لكنني أكرر مرة أخرى، وقد صرحنا بذلك باستمرار، أن ديناميكية العمل في الجانب الأوكراني تسير بشكل سيء، والأوكرانيون لا يظهرون رغبة كبيرة لتكثيف عملية المفاوضات".

المصدر:يونيوز