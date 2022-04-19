استشهاد فتاة متأثرة بجراحها برصاص الاحتلال في جنين الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الإثنين، عن استشهاد فتاة فلسطينية من مدينة جنين متاثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها الاسبوع الماضي برصاص الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت الوزارة في تصريح صحفي "استشهاد المواطنة حنان محمود خضور (18 عاماً) متأثرة بجروحٍ حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال، الأسبوع الماضي، ونُقلت على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة فقوعة".

وأصيبت الفتاة خضور برصاص الاحتلال أثناء محاولته اقتحام مخيم جنين الاسبوع الماضي لاعتقال عائلة رعد حازم، منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، واجه فيها الاحتلال مقاومة عنيفة من كتيبة جنين، والتي أعلنت عن استشهاد أحد مقاوميها اثناء عملية التصدى لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم وهو الشهيد أحمد السعدي.

المصدر:يونيوز