القطاع السياحي يستعيد زخمه بعد الشلل الذي تسبب به وباء كورونا

استقبل مطار الشريف الادريسي بالحسيمة 7439 مسافرا، منذ استئناف حركة النقل الجوي الدولي يوم 7 شباط/فبراير الماضي، والى غاية نهاية شهر اذار/مارس، بنسبة استرجاع تقدر بـ 67 بالمائة من حركة النقل الجوي المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وفي سياق عملية إعادة النهوض بالقطاع السياحي، وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة، في وقت سابق بالدار البيضاء، على اتفاق مشترك، وهو الأول من نوعه، والمتعلق بالجوانب المحددة للانطلاقة، والمتعلقة أساسا بجاذبية القطاع والسياحة الداخلية والابتكار، وذلك في خضم الانطلاقة التي يشهدها القطاع السياحي حاليا.

ويتجه المغرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 للراغبين في دخول أراضيه جوا، بعد التوصيات التي رفعتها اللجنة العملية لمكافحة كوفيد-19 إلى اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف.

وتنص التوصيات التي رفعتها اللجنة العلمية على إدلاء الراغبين في دخول التراب المغربي بالجواز الصحي المعتمد في الدول التي قدموا منها، أو اختبار سلبي للكشف عن كورونا (PCR) قبل 72 ساعة لغير الملقحين.

المصدر:يونيوز