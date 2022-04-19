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حركة الجهاد: الشعب الفلسطيني يقف موحداً في كل الجبهات بخندق المقاومة حتى دحر الاحتلال

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي انّ الشعب الفلسطيني، يقف موحداً في كل الجبهات بخندق المقاومة، حتى دحر الاحتلال الاسرائيلي عن أرضه.
رمز الخبر: ۶۶۲۸۳
تأريخ النشر: 18 April 2022

وخلال كلمة له في الاحتفال الذي نظّمته حركة حماس بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" في بيروت بعنوان "بالمقاومة نحرر الاسرى والمسرى"، أكّد الهندي أنّ الأرض والبحر والسماء القدس والمستقبل، والزمن يعمل لصالح الشعب الفلسطيني، وأنّ النصر سيكون حليف هذا الشعب المقاوم، أمّا العدو سينال الخوف والخزي فقط.

وشدّد الهندي، على أنّ المعركة مع العدو معركة ممتدة، وهذه حرب مفتوحة على كل الجبهات، وأنّ الشعب الفلسطيني يقف موحداً في كل الجبهات خلف راية المقاومة حتى دحر الاحتلال.

وتوجه الى قادة العدو بالقول "نقول للعدو إن حساباته دائماً خاطئة عندما يهدد باقتحام جنين، وعندما يهدد بتسهيلات غزة"، مؤكداً أنّ معركة جنين وحدت الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.

وأثنى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي، على تضحيات الأسرى الأبطال وأسرى "نفق الحرية" الذين وجهوا ضربةً قوية لأمن الاحتلال، و"قالوا للمرعوبين من هذا العدو الصهيوني إنه عدو من وهم".

وذكّر بأنّ رسالة معركة "سيف القدس" كانت وستبقى بأننا "جميعاً لن نفرط في ذرة تراب من أرض فلسطين".

المصدر:يونيوز

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