شنغهاي تعلن عن أولى حالات الوفاة بفيروس كورونا

أبلغت شنغهاي، أكبر مدن الصين، أمس الأحد، عن أولى حالات وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت حكومة بلدية شنغهاي إن 3 أشخاص مصابين بكورونا لقوا حتفهم، تراوحت أعمارهم بين 89 و91 وكانوا جميعهم يعانون أيضا من أمراض مزمنة.

وحالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها حديثا، هي الأولى في الصين منذ وفاة شخصين في منتصف آذار/مارس بمقاطعة جيلين الشمالية الشرقية.

وكانت هذه أول حالات وفاة بالفيروس منذ أكثر من عام في البلاد، حيث اتبع حينها نهج صارم بعدم التسامح مطلقا مع انتشار الفيروس، حتى ظهرت متغيرات دلتا وأوميكرون الأكثر عدوى العام الماضي.

وشنغهاي هي حاليا مركز أسوأ انتشار لفيروس كوفيد في الصين بعد ووهان قبل أكثر من عامين، لكن معظم المصابين بالفيروس تظهر عليهم أعراض قليلة إن وجدت، وفقا للحكومة، ولا يزال العدد المبلغ عنه للمرضى المصابين بأمراض خطيرة ضئيلا.

المصدر:يونيوز