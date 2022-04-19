زيلينسكي: كل تأخير سياسي لايصال السلاح هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 18 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في قصف تعرضت له مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأكد زيلينسكي في كلمة له في وقت متأخر أمس الأحد، أن القوات الروسية أطلقت قذائف مورتر ومدفعية ضد أحياء سكنية عادية وضد مدنيين عاديين في منطقة خاركيف.

وانتقد زيلينسكي تأخر وصول السلاح إلى بلاده معتبرًا كل تأخير سياسي هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين.

وحذّر زيلينسكي من أن الجيش الروسي يستعد لشن عملية عسكرية في إقليم دونباس الصناعي شرقي أوكرانيا في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق دعا زيلينسكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا كي يرى بأم العين أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية"، وهو تعبير رفض الأخير استخدامه حتى الآن.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأمريكية أجريت الجمعة وبثت الأحد: "تحدثت إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار"، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي التنديد بحصول "إبادة جماعية" في أوكرانيا بخلاف الرئيس الأميركي جو بايدن. واعتبر الرئيس الأوكراني الأربعاء هذا الرفض "مؤلمًا جدًا".

المصدر:يونيوز