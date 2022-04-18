أردوغان يدين الإعتداءات الإسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إدانته للإعتداءات الإسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وأكد أن أنقرة تقف ضد تلك "الاستفزازات".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، بحسب تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبلغ أردوغان نظيره الفلسطيني، إدانته لتدخلات "إسرائيل" ضد المصلين في المسجد الأقصى وأكد له الوقوف ضد الاستفزازات والتهديدات ضد مكانة المسجد الأقصى.

وأكد أردوغان أن "التطورات الأخيرة تؤكد ضرورة عمل جميع الفصائل الفلسطينية من أجل الوحدة والمصالحة".

وأعرب أردوغان لعباس عن "امتنانه للقيادة الحكيمة التي يظهرها سواء على صعيد الوحدة أو توصياته بضبط النفس".

المصدر:يونيوز