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45 ألف مصلِّ يؤدون صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى ودعوات للاعتكاف بدءاً من الليلة

أدى آلاف المصلين مساء يوم السبت، صلاة العشاء والتروايح في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة في الـ15 من شهر رمضان المبارك، وسط دعوات فلسطينية للاعتكاف في الأقصى بدءاً من الليلة؛ لإفشال كافة الاقتحامات التي تخطط لها جماعات "الهيكل" خلال الأسبوع الجاري
رمز الخبر: ۶۶۱۷۶
تأريخ النشر: 17 April 2022

أدى آلاف المصلين مساء يوم السبت، صلاة العشاء والتروايح في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة في الـ15 من شهر رمضان المبارك.

واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل في باحات المسجد الأقصى المبارك؛ لأداء صلاتي العشاء والتراويح.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ ما يقارب 45 ألف مصلّ أدوا صلاة العشاء والتراويح، في في ساحات المسجد الأقصى.

ودعت مؤسسات مقدسية، اليوم السبت، للاعتكاف في الأقصى بدءاً من الليلة؛ لإفشال كافة الاقتحامات التي تخطط لها جماعات "الهيكل" خلال الأسبوع الجاري .

وقالت جماعات الهيكل ان الاقتحام سيبدأ غدا الأحد 17 أبريل حتى الخميس 21 أبريل بين الساعة 7:00 - 10:30 صباحا.

وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أكد أن المعــركة مع الاحتلال والمستوطنين لا تزال قائمة في الأقصى، لأن العيد لدى الاحتلال مستمر لمدة أسبوع.

ودعا صبري في تصريحات صحفية، إلى مواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى، مطالباً الجميع باليقظة تحسباً لأي غدر من قبل الاحتلال ومستوطنيه خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الاعلان بعد يوم عنيف في المسجد الأقصى جراء الهجمة الشرسة لقوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في باحات الاقصى ، والتي أدت لإصابة 152 مقدسياً واعتقال 472 معتكفاً وترك دمار كبير في ممتلكات المسجد الاقصى .

وكانت "هيئة مقر منظمات الهيكل" أعلنت عن فتح بوابات الأقصى أمام اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال أيام ما يسمى بـ"عيد الفصح"، غداً.

المصدر:يونيوز

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45 ألف مصلِّ يؤدون صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى ودعوات للاعتكاف بدءاً من الليلة
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