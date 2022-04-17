وزير الاقتصاد يلغي زيارته إلى أمريكا بسبب تعمدها عرقلة اصدار التأشيرات للوفد

أعلنت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في إيران عن إلغاء زيارة الوزير سيد احسان خاندوزي إلى امريكا لحضور اجتماع البنك الدولي الموسمي، ذلك إثر تأخر السلطات الأمريكية في اصدار تأشيرات الدخول للوفد الايراني وارجاء ذلك الى تاريخ الزيارة.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية بيانا بالخصوص اليوم السبت، قالت فيه إن الحكومة الامريكية تنصلت مجدداً عن الوفاء بتعهداتها قبال المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي تعمد الى وضع العراقيل في اصدار التاشيرات للوفد الايراني لحضور الاجتماعات الدولية.

وأضاف البيان، "إن الادارة الامريكية تستغل وجود بعض المنظمات الدولية داخل اراضيها وبذلك قامت لاكثر من مرة بعرقلة حضور وفد يمثل ايران، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اجتماع هتين المنظمتين".

وأكدت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، في ختام بيانها، "إن استغلال امريكا للمنظمات الدولية لم يقتصر على هذا الامر، وانما تعمد واشنطن بواسطة حظرها اللاقانوني الى منع ايران من الحصول على حقوقها لدى المنظمات الدولية أيضا".

المصدر:يونيوز