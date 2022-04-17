الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-04-2022

أولاً: أحداث

○ 0404: أطلقت حركة حماس 4 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

○ المتحدث باسم الجيش: داهمت قوات من وحدة إيجوز، وشايطيت 13، وجولاني، ومرعول قرية يعبد شمال الضفة في عملية واسعة النطاق من الاعتقالات والتفتيش بحثًا عن أسلحة.

○ معاريف: إصابة شقيق منفذ عملية تل أبيب بنيران قوة من الجيش أثناء محاولة اعتقاله في جنين.

○ قناة كان: إصابة ضابط من حرس الحدود بجروح طفيفة في العنق جراء محاولة الطعن عند الحرم الإبراهيمي.

○ 0404: أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة شمال القدس، وتضرر حافلة للمستوطنين هناك.

○ القناة 14 العبرية: إصابة مستوطنين اثنين من اليهود الحسيديم بجروح عند مدخل قبر يوسف في نابلس بإطلاق نار.

○ قناة كان: إطلاق نار على عامل في موقع بناء بعسقلان بعدما طعن ضابط من الشرطة، الشرطي أصيب بجروح طفيفة.

○ معاريف: فلسطيني تسلل لثكنة عسكرية للجيش في منطقة حوارة وأشعل النار بها قبل أن ينسحب.

○ كود كود: انفجار عبوة قبل قليل في معبر الجملة - شمال جنين تسبب بحريق في المكان.

ثانيًا: مواقف وآراء

○ وزير الامن الداخلي: الدخول الى مخيم جنين بثلاثة ألوية من الجيش، اجراء من المرجح ان يثير ردود فعل من غزة.

○ شاؤول موفاز: خسرنا معركة الوعي، إن المشاهد التي تم بثها لمسلح قادم بمسدس ليشن هجوماً في تل أبيب نقلت الكثير من الخوف والقلق للجمهور.

○ هآرتس:في إسرائيل يراقبون عن كثب جبهة غزة، وتشير التقديرات إلى أن زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين في الضفة جراء العمليات العسكرية واقتحامات الجيش، سيدفع حماس والجهاد لإطلاق الصواريخ من غزة.

○ بيني غانتس: إنه لأمر جيد جدًا أن تدين السلطة الفلسطينية الإرهاب وتعمل ضده، لكنني أتوقع أيضاً أن تعمل ضد بعض المسؤولين لديها وخاصة في منطقة جنين.

○ بينيت: عرفنا الكثير من موجات الإرهاب، تتميز هذه بعمليات الأفراد ويصعب معرفة ما يدور في رأس الشاب المنفذ.

○ القناة 13: تكلفة تجديد مكتب رئيس الوزراء في منزله الخاص بلغ 500 ألف شيكل بعدما ادعى دفع 160 ألفا فقط.

○ نفتالي بينيت: إما استمرار هذه الحكومة أو الانتخابات - نتنياهو لا يمتلك قدرة على تشكيل حكومة بديلة، هذا وهم.

○ يديعوت: جهود دولية كبيرة جرت خلال الساعات الأخيرة لمنع تدحرج التصعيد إلى غزة؛ بسبب أحداث الأقصى.

○ القناة 12: مستوطنون يدعون لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح ابتداءً من يوم الأحد.

ثالثًا: إجراءات

○ الجيش: ‏تسلمت عائلة ضياء حمارشة منفذ العملية في بني براك بلاغًا عن نية الجيش هدم المنزل الذي كان يقطنه.

○ يديعوت: أوصى مسؤولون عسكريون في الجيش بزيادة شروط الحصول على تصاريح عمل الفلسطينيين من الضفة الغربية، في محاولة للحد من الدخول غير القانوني.

○ الكابينت صادق بالإجماع على خطة غانتس لبناء جدار إضافي بطول 40 كيلومتر لسد الثغرات في منطقة الخط الاخضر.

○ القناة 13:قضت المحكمة العليا بأنه يمكن لعائلات المستوطنين "ضحايا العمليات" مقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويضات مالية،

○ هآرتس: حجم الصادرات العسكرية في عام 2021، 11.3 مليار دولار، 7% منها لدول الخليج ذات اتفاقيات التطبيع.

○ يديعوت: قرر الجيش زيادة قواته عند خط التماس مع الضفة، (قوات هندسية ومعدات ثقيلة لإغلاق فتحات الجدار).

○ القناة 13: وزارة القضاء (المستشارة القانونية للحكومة) توافق على ربط البؤر الاستيطانية الجديدة بالكهرباء.

المصدر:مركز الاتحاد للابحاث والتطوير