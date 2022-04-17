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الرئيس سعيد: يمكن تحقيق النمو للاقتصاد الوطني عبر قطاعي الفلاحة والصيد

اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد انه يمكن تحقيق النمو للاقتصاد الوطني عبر قطاعي الفلاحة والصيد.
رمز الخبر: ۶۶۱۵۰
تأريخ النشر: 16 April 2022

موقف سعيد جاء خلال استقباله امس الجمعة بقصر قرطاج، عددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وذلك في إطار الحوار الوطني.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن نتائج الاستشارة الإلكترونية بينت بوضوح أن قطاع الفلاحة والصيد البحري في مقدمة القطاعات التي من شأنها تحقيق خلاص الإقتصاد الوطنين وفق بيان للرئاسة التونسية.

وتطرق إلى معاناة الفلاحين والفلاحات على وجه الخصوص، "وإلى ما يكابدونه كل يوم للحصول على مقابل ضئيل وما يواجهونه من مخاطر".

وشدد سعيد على أنه "لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والرجوع إلى البذور التونسية حتى لا تبقى بلادنا رهن من يبيع البذور التي لا تثمر إلا لموسم واحد."

وتناول اللقاء، وفق البيان، قضايا "تتعلق بالفلاحة والصيد البحري على وجه العموم، وتتصل كذلك بمسالك التوزيع لأن الفلاح بدوره ضحية للمضاربة إلى جانب المستهلك".

المصدر:يونيوز

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