الجيش الروسي يجلي أول دفعة من المدنيين من مدينة إيزيوم الأوكرانية إلى الحدود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنه تمّ إجلاء لأول مرة مجموعة من المدنيين من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت مصادر محلية إن "حافلات تابعة للجيش الروسي نقلت الدفعة الأولى من المدنيين من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف، وتضم حوالي 100 شخص، معظمهم نساء وأطفال وكبار السن".

ورافقت قافلة اللاجئين مروحيات روسية وعربات شرطة عسكرية إلى الحدود الروسية عبر أوكرانيا، حيث تمّ استقبالهم وتقديم المساعدات الغذائية والطبية اللازمة لهم.

وقال المدنيون المغادرون، إن "مدينة إيزيوم نفسها كانت تتعرض لإطلاق نار مستمر من القوات الأوكرانية، وإن المدينة والمنطقة المحيطة بها خطيرة للغاية".

وفي شهر آذار/مارس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة الكاملة على مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكّد أنّ القوات الروسية فتحت ممرات إجلاء للسكان في أوكرانيا، لكن المتطرفين "لم يسمحوا لهم بالخروج".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم السبت يومها الـ52 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.

المصدر:يونيوز