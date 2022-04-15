ايران تحلّ بالمركز السابع بين الدول الاقل ديونا في العالم

وتفيد الاحصائيات ايضا، بان اجمالي الديون الخارجية الايرانية تبلغ 7.12 مليار دولار، مقابل الدخل الوطني الاجمالي في البلاد بواقع 90 دولارا لكل مواطن ايراني.

تفيد الاحصائيات الدولية المتعلقة بمؤشرات الديون الخارجية مقارنة بالدخل الوطني الإجمالي للبدان، ان ايران تحلّ بالمركز السابع بين الدول الاقل ديونا على مستوى العالم.

و وفقا لهذه التقارير، فإن دول البروناي وليختنشتاين ونيوزيلندا وتركمانستان وكالدونيا ونيجيريا وايران والجزائر و جرينلاند (الارض الخضراء) والجزر العذراء، تشكل حسب التسلسل، الدول ذات الديون الخارجية الاقل عالميا.

وتفيد الاحصائيات ايضا، بان اجمالي الديون الخارجية الايرانية تبلغ 7.12 مليار دولار، مقابل الدخل الوطني الاجمالي في البلاد بواقع 90 دولارا لكل مواطن ايراني.

وعليه، فقد تشكل ديون ايران الخارجية 2 بالمئة فقط، من اجمالي الناتج الوطني للبلاد.

ياتي ذلك مقارنة ببعض الدول التي تفوق ديونها الخارجية اجمالي الدخل الوطني فيها؛ مثل امريكا التي تبلغ ديونها الخارجية 102 بالمئة، واستراليا 130 بالمئة، وايطاليا 141 بالمئة والدنمارك 158 بالمئة والمانيا 165 بالمئة واسبانيا 170 بالمئة و...