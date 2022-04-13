بعد توقف بسبب جائحة كورونا.. حافظات مياه زمزم تعود لأروقة المسجد الحرام بمكة المكرمة

أعادت الرئاسه العامة لشؤون الحرمين الشريفين، توزيع حافظات مياه زمزم داخل أروقة المسجد الحرام، في مكّة المكرمة، بعد توقف لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا، مع الحفاظ على تطبيق أعلى البروتوكلات والإجراءات الصحيه.

بعد توقف لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا، أعادت الرئاسه العامة لشؤون الحرمين الشريفين، حافظات مياه زمزم داخل أروقة المسجد الحرام، في مكّة المكرمة، مع الحفاظ على تطبيق أعلى البروتوكلات والإجراءات الصحيه.

ويتم تعبئة حافظات مياه زمزم، من خلال نقاط توزيع وفرق متخصصة، تراعي اجراءات التعقيم والتطهير في تلك الحافظات.

كما تولي الرئاسة العامّة لشؤون الحرمين، الأوضاع الصحية للعمّال، الذين يزيد عددهم عن الألف عامل ومشرف، للمحافظة على إجراءات السلامة العامة، خاصة أنّ هذه الحافظات توفر احتياجات المعتمرين والمصلين على امتداد السنة.

المصدر:يونيوز