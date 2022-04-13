تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب إقامته حفلات خلال فترة الإغلاق الصحي

ستفرض غرامة على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المال ريشي سوناك على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي عامي 2020 و2021، كما أعلنت الناطقة باسم رئاسة الحكومة البريطانية.

وقالت المتحدثة إن "رئيس الوزراء ووزير المالية تلقيا إخطارا اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات مالية عليهما". وبعد هذا الإعلان، طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض رئيس الوزراء بالاستقالة.

وكانت شرطة لندن قد أعلنت في وقت سابق إصدار 20 غرامة بحق أشخاص ومسؤولين في الحكومة البريطانية لخرقهم القواعد الخاصة بمكافحة كوفيد خلال في فترة استشراء وباء كورونا داخل المملكة المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021.

وقالت سكوتلاند يارد في بيان دون تحديد قيمة الغرامات "سنبدأ في إرسال 20 إخطاراً بالغرامات بسبب انتهاكات إجراءات كورونا". كما لم تفصح سكوتلاند يارد حتى الآن عن هويات الأشخاص الذين طالتهم العقوباتK مؤكدة أن "من يدفع الغرامة، لن يواجه أي إجراءات أخرى إذا دفعها". أما في حالة اعتراض على الدفع فإن الشرطة ستحيل القضية إلى المحاكم المختصة.

المصدر:يونيوز