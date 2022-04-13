وزيرا دفاع العراق والدنمارك يبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث العراق والدنمارك، تعزيز التعاون في المجال العسكري بين البلدين، ذلك خلال لقاء جمع وزيري دفاع البلدين في بغداد.

بحث العراق والدنمارك، تعزيز التعاون في المجال العسكري بين البلدين، ذلك خلال لقاء وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مع نظيره الدنماركي مورتن بودسكوف، في بغداد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين "إلى تعزيز سبل العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في عدد من المجالات العسكرية والفنية، بما يحقق مصلحة البلدين"، وفق بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وأشاد الوزير العراقي بالتعاون المشترك مع دولة الدنمارك في المجالات العسكرية والفنية.

وقال عناد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي انه "تباحث بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات العسكرية والفنية وغيرها بما يحقق مصلحة البلدين".

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الدنماركي عن تقديره للتضحيات التي بذلها العراقيون في معاركهم ضد الإرهاب والتحديات التي يواجها العراق.

وجدد بودسكوف "التزام التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية، واستمرار التعاون من أجل الوقوف ضد الإرهاب الذي يشكل خطراً على العراق والعالم أجمع".

المصدر:يونيوز