النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

وزيرا دفاع العراق والدنمارك يبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث العراق والدنمارك، تعزيز التعاون في المجال العسكري بين البلدين، ذلك خلال لقاء جمع وزيري دفاع البلدين في بغداد.
رمز الخبر: ۶۶۰۶۰
تأريخ النشر: 12 April 2022

بحث العراق والدنمارك، تعزيز التعاون في المجال العسكري بين البلدين، ذلك خلال لقاء وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مع نظيره الدنماركي مورتن بودسكوف، في بغداد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين "إلى تعزيز سبل العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في عدد من المجالات العسكرية والفنية، بما يحقق مصلحة البلدين"، وفق بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وأشاد الوزير العراقي بالتعاون المشترك مع دولة الدنمارك في المجالات العسكرية والفنية.

وقال عناد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي انه "تباحث بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات العسكرية والفنية وغيرها بما يحقق مصلحة البلدين".

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الدنماركي عن تقديره للتضحيات التي بذلها العراقيون في معاركهم ضد الإرهاب والتحديات التي يواجها العراق.

وجدد بودسكوف "التزام التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية، واستمرار التعاون من أجل الوقوف ضد الإرهاب الذي يشكل خطراً على العراق والعالم أجمع".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
متحدث الحكومة: قائد الثورة يثق بالشباب لحل مشاكل البلاد
الشعب اليمني يقرر مصيره بروح المقاومة
الاعداء يسعون وراء الحرب المعرفية في الاجواء الافتراضية
وفد ايراني يلتقي في اربيل مسعود بارزاني وعددا من كبار المسؤولين الاكراد
وزير النفط : اكثر من 150 شركة معرفية تنشط في الصناعة النفطية للبلاد
السفير اليمني في طهران: التفاوض يجب أن يكون يمنيا وفي صنعاء
الرئيسي يؤكد الجدية في متابعة صياغة الوثيقة الشاملة لتطوير المجلس الاعلى للثورة الثقافية
المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال ومستوطنيه من اقتحام الأقصى
إصابة 13 شخصًا بإطلاق نار في محطة قطارات بنيويورك
"ريحة البلاد".. مكب نفايات يتحول لمتحف ثقافي مميز يحتضن مؤتمرات وعروض موسيقية ومسرحية
الكاظمي: أتمنى من القوى السياسية أن تعمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة
رئيس الجمهورية: الاتفاق مع صندوق النقد من شأنه الدفع قدماً في عودة الإزدهار
هوندا تطرح 30 موديلاً جديداً للسيارات الكهربائية بحلول 2030
صيد السمك وسيلة للتغلب على ساعات الصيام الطويلة
بعد توقف بسبب جائحة كورونا.. حافظات مياه زمزم تعود لأروقة المسجد الحرام بمكة المكرمة
مفهوم: الاجراءات الاقتصادية العدوانية
السيد نصرالله : نقف بكل اعزاز وتقدير أمام بطولات رجال ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين
مجلس القيادة الرئاسي الجديد - الخلفيات والأهداف
من هو شهباز شريف الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس للحكومة؟
اللجنة المالية تناقش مع نائب رئيس مجلس النواب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
موسكو تسلم الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير كييف لفبركات تتهم بها روسيا
تشييع حاشد للشهيد علي الرز الذي قضى في انفجار بنعفول جنوب لبنان
مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية حول إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي: ليس لدي مشروع خفي
حركة أمل: حادث بنعفول ناجم عن ماس كهربائي تبعه انفجار قوارير أوكسيجين
والدة الشهيد محمد زكارنة: كان يطمح للشهادة وينتظرها بفارغ الصبر
انفجار مجهول في بلدة بنعفول في قضاء صيدا يسفر عن وقوع جرحى
تحالف السيادة يعقد اجتماعاً في محافظة الأنبار بحضور الحلبوسي والخنجر
المقاومة في جنين تربك الإحتلال بعد فشل الحلول الأمنية في التعامل معها
القوات المسلحة تعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش
البرلمان ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء