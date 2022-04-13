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العاصفة الاستوائية ميجي تقتل 42 شخصاً وتشرد الآلاف

لقي 42 شخصاً على الأقل مصرعهم في وسط وجنوب الفلبين اليوم الثلاثاء حيث تسببت العاصفة الاستوائية ميجي بفيضانات وانزلاقات تربة، وفقا لآخر حصيلة أعلنتها السلطات الفلبينية.
رمز الخبر: ۶۶۰۵۲
تأريخ النشر: 12 April 2022

وما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين في قرى جبلية غارقة في الوحل.

وأعلنت المسؤولة المحلية ماريسا ميغيل كانو، أنّ عمليات البحث عن مفقودين في محيط منطقة بايباي الأكثر تضرراً في مقاطعة ليتي الجنوبية، توقفت في وقت مبكر مساء إذ كان من "الخطير جداً" متابعتها في الظلام.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضا في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو الجنوبية.

وفرّ أكثر من 17 ألف شخص من منازلهم، ولقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم في قرى حول بايباي، وفقد 26 شخصا وجرح حوالي مئة آخرين حسب السلطات المحلية.

وتسبب انهياران أرضيان بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقد عدد غير معروف في كاتانيوس الواقعة بالقرب من بايباي.

وقال خوسيه كارلوس كاري رئيس بلدية بايباي للإذاعة المحلية "حدث انهيار أرضي صغير وتمكن البعض من الهرب بحثا عن مخبأ تلاه انهيار أكبر اجتاح القرية بأكملها".

وأضاف "نبحث عن عدد كبير من الأشخاص. هناك 210 منازل".

المصدر:يونيوز

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