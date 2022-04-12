زيلينسكي: لحظر أوروبا استيراد الغاز الروسي.. وموسكو ترحل مئات الآلاف من مناطق أوكرانية

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته الافتراضية اليوم امام برلمان ليتوانيا، على ضرورة حظر أوروبا استيراد الغاز الروسي. واكد انه على "​الاتحاد الأوروبي​، أن يقبل طلب أوكرانيا للانضمام للاتحاد". واعلن ان "أوروبا يجب أن تراجع علاقاتها مع روسيا خاصة في مجال الطاقة بعد الحرب على بلادنا".

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة حظر أوروبا استيراد الغاز الروسي "لضمان وقف جرائم الحرب التي ترتكبها موسكو".

وجدد زيلينسكي، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام البرلمان الليتواني، دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على النفط والبنوك الروسية.

وأكد أنه "يجب أن تدفع ​روسيا​ ثمنا باهظا لهجومها بلادنا، وذلك لوقف زحفها نحو ​أوروبا​"، مشدداً على "أوروبا أن تراجع علاقاتها مع روسيا خاصة في مجال ​الطاقة​ بعد الحرب على بلادنا".

وأشار في تصريح، إلى أنه "عدم توحيد موقف دول أوروبا كان يؤدي دائما إلى آثار خطيرة ومدمرة".

كما قال رئيس اوكرانيا إن "روسيا ترحل مئات الآلاف من مناطق أوكرانية محتلة إلى مخيمات فرز"، حسب تعبيره.

وأضاف زيلينسكي أن في كل البلدات الأوكرانية التي مكث فيها الروس لفترة من الوقت "فعل المحتلون نفس ما فعلوه في بوتشا".

وكان زيلينسكي قد حذّر مساء الاثنين من أن روسيا "قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا"، ودعا الغرب إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو للحيلولة دون مجرد الحديث عن استخدام مثل هذه الأسلحة، حسب قوله.

المصدر:يونيوز